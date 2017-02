Πολύ πιθανό είναι το σενάριο να περάσει την πόρτα του χειρουργείου ο Γιοακίμ Νοά, προκειμένου να κάνει αρθροσκόπηση στο γόνατο.

Σε περίπτωση που συμβεί αυτό, ο 32χρονος σέντερ των Νικς αναμένεται να μείνει εκτός για την υπόλοιπη αγωνιστική περίοδο.

Knicks' center Joakim Noah is likely to undergo arthroscopic knee surgery and miss rest of season, league sources tell @TheVertical.

— Adrian Wojnarowski (@WojVerticalNBA) 27 Φεβρουαρίου 2017