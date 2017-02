Τέλος ο Σκόλα από τους Νετς (pics)

Ελεύθερος να συνεχίσει όπου επιθυμεί την καριέρα του έμεινε ο Λουίς Σκόλα από τους Νετς.

Τη λύση της συνεργασίας ανακοίνωσε επίσημα ο τζένεραλ μάνατζερ της ομάδας του Μπρούκλιν, Σον Μαρκς, ο οποίος υποστήριξε: «Εκτιμούμε όσα έχει κάνει ο Λουίς για εμάς φέτος. Η προσέγγισή του και η αφοσίωσή του στο παιχνίδι θα συνεχίσει να λειτουργεί σαν πρότυπο για τις νέες γενιές. Παρόλο που θα θέλαμε να παραμείνει ο Λουίς μαζί μας για το υπόλοιπο της σεζόν, νιώθαμε πως αξίζει την ευκαιρία να συνεισφέρει σε κάποιον υποψήφιο για playoffs».

Ο Αργεντινός φόργουορντ πήγε στους Νετς στις 13/07/16 και σε 36 ματς είχε κατά μέσο όρο 5.1 πόντους και 3.9 ριμπάουντ, σε 12.8 λεπτά ανά αγώνα.

MORE: #Nets GM Sean Marks on Scola pic.twitter.com/0jr3uAGUTT

TRANSACTION: The Brooklyn #Nets have requested waivers on Luis Scola.

— Brooklyn Nets (@BrooklynNets) 27 Φεβρουαρίου 2017