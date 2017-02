Η αλήθεια είναι ότι το flopping έχει μπει για τα καλά στη ζωή του ΝΒΑ και οι περισσότεροι παίκτες προσπαθούν να εκμαιεύσουν το επιθετικό φάουλ...

Μερικά από τα καλύτερα floppings έκαναν οι Ουέιντ, ΛεΜπρόν Πιρς και Πολ!

Συμφωνείτε για την ανάδειξη του τελικού νικητή;

(Σ.σ. Έλειπε ο Μάρκους Σμαρτ!)

It's a tight race for NBA best actor, 4 very worthy candidates

(Video via @bycycle) #Oscars pic.twitter.com/H9TlfOm3T2

— NOTSportsCenter (@NOTSportsCenter) 27 Φεβρουαρίου 2017