Οι Σανς φιγουράρουν στην τελευταία θέση της κατάταξης στη Δύση όμως έφτασαν το... Μιλγουόκι στα όριά του! Εν τέλει, η ομάδα του Τζέισον Κιντ χρειάστηκε τη μεγάλη εμφάνιση του Γιάννη Αντετοκούνμπο και το καθοριστικό τρίποντο του Τόνι Σνελ στο φινάλε για να φτάσει στην 26η εφετινή νίκη του. Ο Greek Freak πέτυχε 15 πόντους στην τρίτη περίοδο ενώ τελείωσε το ματς με 28 πόντους (6/7 βολές, 11/13 δίποντα), 8 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 4 λάθη, 1 κλέψιμο και 2 κοψίματα στα 35'38" που έμεινε στο παρκέ!

Σε ό,τι αφορά τον Σνελ, ο γκαρντ των Μπακς σκόραρε για τρεις στα 8.3" κι έστειλε τη διαφορά στο +4 (100-96) απέναντι στους Σανς που δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν το μεγάλο comeback. Μεγάλη συμβολή στη νίκη των Μπακς είχαν ακόμα τρεις αναπληρωματικοί, ο Μάικλ Μπίσλεϊ (17 πόντοι, 8/10 σουτ), ο Γκρεγκ Μονρό (14 πόντοι, 8 ριμπάουντ) και ο Μάλκολμ Μπρόγκντον (15 πόντοι, 7 ασίστ).

Τα δωδεκάλεπτα: 21-23, 42-47, 77-73, 100-96

