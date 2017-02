Αποδεσμεύουν τον Κάσπι οι Πέλικανς (pics)

Άτυχος στάθηκε ο Όμρι Κάσπι στο ντεμπούτο του με τους Πέλικανς τις προάλλες, αφού, παρά την καλή του εμφάνιση, έσπασε το δάχτυλό του και θα πρέπει να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για έναν μήνα.

Αποτέλεσμα αυτού, να πάρει η ομάδα της Νέας Ορλεάνης την απόφαση να τον αποδεσμεύσει και να προσφέρει 10ήμερο συμβόλαιο στον Ρέτζι Ουίλιαμς.

Αυτή είναι η δεύτερη φορά για τον 30χρονο γκαρντ/φόργουορντ που θα φορέσει τη φανέλα των Πέλικανς, αφού είχε υπογράψει ξανά συμβόλαιο 10 ημερών στις 10 Δεκεμβρίου.

The Pelicans are in the process of signing Reggie Williams to a 10-day deal, according to league sources — Marc Stein (@ESPNSteinLine) 25 Φεβρουαρίου 2017

Tough call for the Pels, who excitedly moved Casspi right into the rotation and, per league sources, resisted trade calls for him this week — Marc Stein (@ESPNSteinLine) 25 Φεβρουαρίου 2017