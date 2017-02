Αυτή θα είναι η 5η φορά σε διάστημα δύο χρόνων που ο Ιλιασόβα αλλάζει πόλη και ομάδα, αφού από τη σεζόν 2015-16 μέχρι και τώρα θα έχει φορέσει τις φανέλες των Πίστονς, Μάτζικ, Θάντερ, Σίξερς και Χοκς!

Οι Σίξερς ως αντάλλαγμα θα λάβουν τον Τιάγκο Σπλίτερ όπως επίσης και δύο draft picks από τον β' γύρο.

OFFICIAL: We have acquired Ersan Ilyasova from the 76ers.

— Atlanta Hawks (@ATLHawks) 23 Φεβρουαρίου 2017