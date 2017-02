Γκασόλ: «Ο ουρανός είναι το όριο του Γιάννη»!

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει εξελιχθεί σε... talk of the town στο ΝΒΑ ενώ σκόραρε 30 πόντους στην παρθενική συμμετοχή του σε All Star Game και ο Μαρκ Γκασόλ μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον «Greek Freak»! Ο Ισπανός ψηλός των Γκρίζλις και, για πολλούς, κορυφαίος σέντερ στο ΝΒΑ μίλησε στο Pick & Roll της COSMOTE TV και τον Βασίλη Σκουντή, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως «μόνο ο ουρανός είναι το όριο του Γιάννη! Δουλεύει σκληρά, είναι εργατικός, δεν πιστεύει ότι υπάρχουν όρια στην πρόοδο και την εξέλιξή του, επομένως έχει όλα τα συστατικά για ένα καλό αποτέλεσμα, ώστε να πρωταγωνιστήσει».