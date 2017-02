Το gazzetta.gr μάζεψε τις ωραιότερες φωτογραφίες του «Greek Freak» από τη γιορτή της Νέας Ορλεάνης και σας τις παρουσιάζει μαζί με ένα βίντεο με τα κατορθώματα του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο All Star Game.

The best plays from @Giannis_An34 as he shows out with 30 points at #NBAAllStar#Giannis pic.twitter.com/0IRcdhpx0R

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 20 Φεβρουαρίου 2017