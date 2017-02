Ντουράντ: «Και 'γω θα ξάπλωνα στο κάρφωμα του Αντετοκούνμπο» (pic)

Μία από τις φάσεις που «έκλεψαν την παράσταση στο All Star Game της Νέας Ορλεάνης, αναμφισβήτητα ήταν η... ξάπλα του Στεφ Κάρι στο κάρφωμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Αν έκανε καλά; Ο συμπαίκτης του Κέβον Ντουράντ έχει την απάντηση: «Είχε καρφώσει μπροστά του δύο φορές. Θα έκανα και εγώ το ίδιο».

Kevin Durant on Steph Curry laying down on defense vs Giannis: "He got dunked on a couple times. I'd have done the same thing if I was him." pic.twitter.com/gStPjbSfrK

— SLAM Magazine (@SLAMonline) February 20, 2017