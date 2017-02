MVP ο Ντέιβις! (pic & vid)

Με 52 πόντους και 10 ριμπάουντ, ο Άντονι Ντέιβιτς μέσα στην πόλη του, τη Νέα Ορλεάνη έδωσε ένα απίστευτο σόου και δικαίως αναδείχθηκε MVP!

Μάλιστα, ο σούπερ σταρ των Πέλικανς έσπασε το ρεκόρ του Τσάμπερλεϊν που κρατούσε από το 1962!

#AnthonyDavis drops #NBAAllStar single-game record 52 PTS to lead #TeamWest over #TeamEast 192-182! pic.twitter.com/tqXbV3DoUw

What a night for the hometown kid!

NOLA host #AnthonyDavis is the #KiaAllStarMVP of the 2017 #NBAAllStar ! pic.twitter.com/lS4ayclQD5

— NBA on TNT (@NBAonTNT) February 20, 2017