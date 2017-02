Ο Giannis μαθαίνει στον Χάρντεν ότι στο All Star Game υπάρχει κι η άμυνα! (vid)

Με το σκορ να είναι 97-92 στο ημίχρονο, εννοείται ότι οι άμυνες έχουν πάει... περίπατο.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο όμως είναι αυτός που κάνει άπαντες στο ΝΒΑ να πιστεύουν ότι: «Τελικά, στο All Star Game είναι δυνατόν να υπάρξουν άμυνες».

Και μάλιστα το... μάθημα το έδωσε στον Τζέιμς Χάρντεν, ο οποίος εννοείται ότι με τη λέξη άμυνα δεν έχει τον παραμικρό δεσμό.

Εδώ, λοιπόν, ο Γιάνναρος καρφώνει, κλέβει και σκοράρει ξανά!

Who says there's no defense in the #NBAAllStar game? pic.twitter.com/Xg2oGbxxoE

— NBA on TNT (@NBAonTNT) 20 Φεβρουαρίου 2017