Ξεκίνησε... καυτός ο Γιάνναρος! (vids)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ζει το όνειρό του στο All Star Game της Νέας Ορλεάνης.

Ο «Greek Freak» πέτυχε το πρώτο καλάθι για την Ανατολή μειώνοντας σε 4-2. Με αυτό το κάρφωμα σημείωσε τους πρώτους του πόντους σε All Star Game.

Στη συνέχεια μοίρασε τάπα στον Ντέιβις, το παιδί της πόλης, ενώ κάρφωσε με «ανεμόμυλο».

Μέχρι στιγμής μετρά 10 πόντους και... έρχονται κι άλλοι!

The Greek Freak out here trying to print posters pic.twitter.com/phl74w9Boc

— NBA on TNT (@NBAonTNT) 20 Φεβρουαρίου 2017