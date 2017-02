Ο Τζέιμς Χάρντεν, ο Στεφ Κάρι, ο Κέβιν Ντουράντ, ο Καουάι Λέοναρντ και ο... οικοδεσπότης Άντονι Ντέιβις συνέθεταν την πεντάδα της Δύσης.

The Eastern Conference squad is ready to go! #NBAAllStar tips off next on TNT! pic.twitter.com/Zw3MqppnHF

— NBA on TNT (@NBAonTNT) 20 Φεβρουαρίου 2017