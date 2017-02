Ένα μεγάλο ερωτηματικό όσον αφορά το All Star Game έχει να κάνει με τη συνύπαρξη των Κέβιν Ντουράντ και Ράσελ Ουέστμπρουκ στην ομάδα της Δύσης και αν λάβουμε υπόψιν τις θέσεις τους στα αποδυτήρια, μάλλον θα έχει πολύ ενδιαφέρον η αποψινή βραδιά.

Άραγε πόσες πάσες θα δώσει ο ένας στον άλλον;

Dun, dun, dun! Kevin Durant's locker is on the opposite side of Russell Westbrook's!#TeamWest #NBAAllStar pic.twitter.com/ueMrdDhYyh

— Tas Melas (@TasMelas) 19 Φεβρουαρίου 2017