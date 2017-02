Η μπασκετοκουβέντα της... Νέας Ορλεάνης! (gTV)

Η μπασκετοπαρέα του gazzetta.gr βρίσκεται στη Νέα Ορλεάνη, με την υποστήριξη της Anytime και όπως ήταν λογικό, δεν θα μπορούσε να μην κάνει μία μπασκετοκουβέντα για τα όσα έχει ζήσει αυτά τα τελευταία 24ωρα στη Λουιζιάνα με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο!

Έτσι, λοιπόν, λίγα λεπτά μετά το τέλος της προπόνησης των All Stars της Ανατολής, μέσα στο Superdome και με το All Star παιχνίδι της D-League να διεξάγεται στο βάθος, οι Βασίλης Σκουντής, Νίκος Παπαδογιάννης και Αντώνης Καλκαβουρας έβαλαν κάτω όλες τους τις εμπειρίες στη Λουιζιάνα και παραδέχονται πως υπάρχει πιθανότητα να χαίρονται αυτοί το All Star Game, περισσότερο και από τον ίδιο τον Γιάννη!