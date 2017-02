Βασιλιάς των καρφωμάτων ο Ρόμπινσον! (vids)

Οι κ.κ. Γκάρι Πέιτον, Ντέιβιντ Ρόμπινσον, Ντομινίκ Γουίλκινς, Αλόνζο Μούρνινγκ και Κρις Γουέμπερ έκριναν τα καρφώματα των διαγωνιζόμενων!

ΝτεΆντρε Τζόρνταν, Γκλεν Ρόμπινσον, Ντέρικ Τζόουνς Jr και Άαρον Γκόρντον κάρφωσαν για να δείξουν ποιος το κάνει καλύτερα.

Και τελικά ο Ρόμπινσον ήταν αυτός που ξεχώρισε. Ο ΝτεΆντρε Τζόρνταν πέρασε πάνω από ένα DJ σετ και πήρε 41 βαθμούς στην πρώτη του προσπάθεια.

Ο Ρόμπινσον πήρα 50 κι ο Τζόουνς μόλις 45. Ο Γκόρντον έριξε την μπάλα με ένα drone και τελικά πήρε μόλις... 38 βαθμούς.

Στ δεύτερη προσπάθεια, ο Τζόουνς πίεσε για να πάρει τον τίτλο έχοντας 87 πόντους κι ο Ρόμπινσον χρειαζόταν 44 στην τελευταία του προσπάθεια για να κερδίσει. Ε, και;

Ο άσος των Πέισερς τα κατάφερε, συγκέντρωσε 50/50 και με 94 πόντους σύνολο ήταν ο θριαμβευτής στα καρφώματα!

Πάρτε γερές δόσεις από... καρφώματα:

Did you see that? Air Gordon takes flight and goes through the legs with the assist from a Drone powered by @Intel. #VerizonDunk pic.twitter.com/jQpFs0Bh9h

— NBA (@NBA) February 19, 2017