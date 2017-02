Θριαμβευτής ο Πορζίνγκις στο skills challenge! (vids)

Ασταμάτητος! Κάζινς και Χέιγουορντ ήταν τα «θύματα» του Πορζίνγκις, ο οποίος κατάφερε και νίκησε τους αντιπάλους του και κατέκτησε τον εν λόγω διαγωνισμό.

Ετσι, έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία των Νικς που πετυχαίνει κάτι τέτοιο!

Στον πρώτο γύρο ο Χέιγουορντ νίκησε τον Τζον Ουόλ, ο Τόμας τον Μπούκερ, ο Πορζίνγκις τον Κάζινς κι ο Γιόκιτς τον Ντέιβις. Στα ημιτελικά, ο Χέιγουορντ πέρασε το εμπόδιο του Αϊζάια Τόμας κι ο Πορζίνγκις αυτό του Γιόκιτς.

Οι προσπάθειές του προς την κορυφή:

