Ο «Κόσμος» επικράτησε των «ΗΠΑ» στο Rising Stars Challenge! (pics & vids)

Πλούσιο ήταν το... πρόγευμα του All Star Game στη Νέα Ορλεάνη, καθώς οι Ξένοι rookies επικράτησαν των Αμερικανών με 150-141, έχοντας για μεγάλο πρωταγωνιστή τον «δαιμονισμένο» Τζαμάλ Μάρεϊ, ο οποίος αναδείχθηκε και MVP. Ο άσος τον Νάγκετς γιόρτασε... πρόωρα τα γενέθλιά του, που είναι σε λίγες ημέρες (23/02), σημειώνοντας 36 πόντους, ενώ μοίρασε και 11 ασίστ.

Εκπληκτικός ήταν επίσης και ο Γιόκιτς, που... έκοβε και έραβε στο παρκέ, επιβεβαιώνοντας πως βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα, ενώ τα τρομερά προσόντα και το φοβερό ταλέντο του έδειξε και ο κολλητός του «Greek Freak», Κρίσταπς Πορζίνγκις.

Όσο για τους Αμερικανούς, ο Φράνκ Καμίνσκι ηγήθηκε του σκορ με 32 πόντους, ενώ ο Τάουνς ήταν πρώτος ριμπάουντερ, με 11, όσο είχε και ο «Τζόκερ» για τους διεθνείς.

