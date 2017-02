Ποιος είναι ο πιτσιρικάς που «τρέλανε» Ουέστμπρουκ και Ουόλ; (pics & vids)

Έντονη έκανε την παρουσία του ένας πιτσιρικάς ονόματι Τζάριους Ρόμπερτσον κατά τη διάρκεια της media day του All-Star Game στη Νέα Ορλεάνη.

Ο... θρασύς νεαρός «έκλεψε» την παράσταση από τους αστέρες του ΝΒΑ με τις ερωτήσεις που τους έκανε, ειδικά με αυτές που έθεσε σε Ράσελ Ουέστμπρουκ και Τζον Ουόλ.

Ποιος είναι, όμως, ο πιτσιρικάς;

Ο Τζάριους είναι 14 ετών, μένει στη Νέα Ορλεάνη, είναι μεγάλος θαυμαστής των New Orlean Saints και πάσχει από μια χρόνια ηπατική νόσο (ατρησία χαληφόρων), η οποία επηρεάζει την σωματική του ανάπτυξη.

Όταν ήταν ενός έτους, ο Τζάριους υπεβλήθη σε μεταμόσχευση ήπατος, έπεσε σε κώμα για έναν χρόνο κι έκτοτε μπαινοβγαίνει σε νοσοκομεία. Τώρα χρειάζεται να περάσει ξανά την πόρτα του χειρουργείου για νέο μόσχευμα και βρίσκεται σε λίστα αναμονής. Συνολικά έχει υποβληθεί σε 13 επεμβάσεις.

Η στάση ζωής του και η ζωηράδα του είχαν εντυπωσιάσει τους παίκτες της ομάδας του NFL από τον Δεκέμβριο του 2015, όταν και τον είχαν επισκεφθεί στο νοσοκομείο Ochsner Hospital For Children, στη Νέα Ορλεάνη.

Τότε, ο μικρός έδινε ακόμα και οδηγίες στους παίκτες για τον τρόπο παιχνιδιού τους και τους είπε, μάλιστα, να ενημερώσουν τον προπονητή τους, Σον Πέιτον, πως υπάρχει νέος κόουτς στην ομάδα! Ο Πέιτον, όμως, δεν του κράτησε... κακία, καθώς τον λάτρεψε!

Τον προηγούμενο Οκτώβριο, οι New Orleans Saints του έκαναν συμβόλαιο στην ομάδα ως επίτιμο μέλος της και προωθούν την καμπάνια «It takes lives to save lives» κι όπως τόνισε κι ο Τζάριους «Το μότο αυτό σημαίνει πως αν οι άνθρωποι δωρίζουν αίμα, όργανα, νεφρά ή συκώτι μπορούν να σώσουν μια ζωή»!

WATCH: "You don't have to tell me twice!" @Saints superfan @Jarrius gets signed LIVE in Times Square! https://t.co/pYW0XkKire — Good Morning America (@GMA) 18 Οκτωβρίου 2016

Ο Τζάριους πηγαίνει όσο πιο συχνά του επιτρέπει η κατάστασή του στις προπονήσεις της ομάδας, παρακολουθεί από κοντά τα παιχνίδια της και την ακολουθεί ακόμα και σε ταξίδια, ενώ βρέθηκε και στα βραβεία του NFL.

Είπε, όμως, να... ταράξει και τον κόσμο του ΝΒΑ με τα καμώματά του σε Ουέστμπρουκ και Ουόλ και έδωσε μια ευχάριστη και χαλαρή... νότα, μέσα στον πανικό που επικρατούσε, ενόψει της λαμπερής διοργάνωσης που θα γίνει στην πόλη του.

When the capital J journos won't let @Jarrius ask his questions #NBAAllStar pic.twitter.com/AXvDMmqGls — Washington Wizards (@WashWizards) 17 Φεβρουαρίου 2017

Ας στείλουμε κι εμείς, λοιπόν, τη θετική μας ενέργεια στον μικρό και γλυκό Τζάριους, ας σκεφτούμε ξανά τα προβλήματά μας και ας παραδειγματιστούμε όλοι από τη στάση ζωής του!