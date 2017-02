Πιτσιρικάς έφτιαξε τη διάθεση του Ουέστμπρουκ με τις ερωτήσεις του! (vid)

Ως... από μηχανής θεός εμφανίστηκε ένα νεαρό αγόρι στη media day του Ράσελ Ουέστμπρουκ για το All-Star Game, αφού τον... γλίτωσε από τις ενοχλητικές ερωτήσεις των δημοσιογράφων για τη συνύπαρξή του με τον Ντουράντ στην ομάδα της Δύσης.

Οι εκπρόσωποι τύπου είχαν μανία να μάθουν πως θα λειτουργήσει ο «Ρας» μαζί με τον «ΚD», ο παίκτης των Θάντερ το... έπαιξε Κινέζος και έπιασε κουβέντα για μόδα, και τότε ο μικρός μίλησε!

Ο πιτσιρικάς που βρέθηκε εκεί έφτιαξε τη διάθεση του Ουέστμπρουκ, καθώς αρχικά τον ρώτησε αν θα μπει η ομάδα της Οκλαχόμα στα playoffs, εκείνος τον διαβεβαίωσε πως ναι, αλλά ο μικρός του είπε πως για να γίνει αυτό χρειάζονται περισσότερους σουτέρ. Τότε ο 28χρονος γκαρντ γέλασε με την καρδιά του και του είπε πως αν θέλει μπορεί να παίξει στους Θάντερ, ώστε να τους βοηθήσει.

Russell Westbrook gets two early questions about playing with Durant again, ignores both, turning the topic to fashion pic.twitter.com/EExnlJbE25

— Anthony Slater (@anthonyVslater) 17 Φεβρουαρίου 2017