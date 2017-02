Ο φόργουορντ/σέντερ του Παναθηναϊκού ανέφερε στο προφίλ του στο twitter το πρωτότυπο σκηνικό που του έτυχε, μέσα στο ταξί που μπήκε.

«Πρώτη φορά που μπαίνω σε ταξί και ο οδηγός σταμάτει και λέει "τι έγινε" σε όποιον γνωρίζει», έγραψε ο Σίνγκλετον.

First time ive been in a taxi and the driver stops and says "whats up" to everyone he knows lol

— Sing (@C_SING31) 17 Φεβρουαρίου 2017