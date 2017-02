Αζάια Τόμας όπως... Τζον Χάβλιτσεκ (pic)

Μετά τον Τζον Χάβλιτσεκ από τη σεζόν 1971-72, έγινε ο πρώτος παίκτης των Σέλτικς που συμπλήρωσε 40 συνεχόμενα παιχνίδια έχοντας 20 ή περισσότερους πόντους σε ένα ματς. Κάτι που δεν είχε καταφέρει ούτε ο μεγάλος Λάρι Μπερντ!

Πλέον χρειάζεται ένα ματς ακόμα για να φτάσει τα 41 σερί με 20+ πόντους και να γράψει με (ακόμα πιο) χρυσά γράμματα το όνομά του στην ιστορία των Μπόστον Σέλτικς.

Congratulations to Isaiah Thomas, who has tied John Havlicek for the most consecutive 20+ point games in team history (40). pic.twitter.com/7ppICwQ2wN

— Boston Celtics (@celtics) 16 Φεβρουαρίου 2017