Ένα από τα πιο σημαντικά παιχνίδια της σημερινής γεμάτης βραδιάς διεξήχθη στο Κλίβελαντ. Εκεί οι Καβαλίερς υποδέχθηκαν τους Πέισερς με την παρέα του Λεμπρόν να καταφέρνει να παίρνει τη νίκη με 113-104 και να φτάνει τις 39 νίκες, έχοντας και 16 ήττες. Για να έρθει και αυτή η επιτυχία, χρειάστηκε οι πρωταθλητές να πετύχουν όχι ένα και δύο, αλλά 18 τρίποντα, έχοντας σε εξαιρετική βραδιά τον... Βασιλιά με 5/6 και τον Κόρβερ με 6/8. Συνολικά ο Τζέιμς σταμάτησε στους 31 πόντους, ο Κόρβερ στους 22, ενώ ο Ίρβινγκ είχε 26 πραγματοποιώντας και αυτός πολύ καλή εμφάνιση.

Όσον αφορά τους ηττημένους με την απώλεια αυτή έμειναν στο 29-27, ωστόσο η αλήθεια είναι πως το πάλεψαν και με το παραπάνω, χωρίς όμως να καταφέρουν να πάρουν κάτι από την συγκεκριμένη αναμέτρηση. Πρώτος σκόρερ ήταν ο Ρόμπινσον με 19 πόντους, με τους Τάρνερ και Τιγκ να ακολουθούν με 15, τον Έλις με 14, ενώ ο Τζορτζ που είναι και ο ηγέτης της ομάδας πέτυχε 13, με την άμυνα των Καβαλίερς να είναι άκρως αποτελεσματική απέναντί του.

