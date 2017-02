Ντουράντ σε φίλο των Νάγκετς: «Θα σκουπίσουμε τον κ... σας» (vid)

Με 24 εύστοχα τρίποντα οι Νάγκετς επικράτησαν εύκολα των Ουόριορς με 132-110. Αποχωρώντας ο Κέβιν Ντουράντ από το παρκέ με προορισμό τα αποδυτήρια, άκουσε έναν φίλαθλο του Ντένβερ να του λέει, «θα σας δούμε στα playoffs» με τον Ντουράντ να απαντά εκνευρισμένα... «ναι, θα σκουπίσουμε τον κ... σας» εννοώντας πως θα προκριθούν με 4-0 στη σειρά.

"Yeah, we'll sweep your ass" – Kevin Durant to the fans in Denver (via @BinkDogg40) pic.twitter.com/6qjGSndkrC

— Bleacher Report (@BleacherReport) 14 Φεβρουαρίου 2017