Ο 16χρονος φόργουορντ του Spartanburg Day πρόσφερε μία ακόμα εντυπωσιακή φάση σε παιχνίδι για το πρωτάθλημα των high schools, την οποία θα ζήλευαν και οι... μετρ των καρφωμάτων, ΛαΒίν και Γκόρντον!

Κατά τη διάρκεια του αγώνα πραγματοποίησε κάρφωμα «ανεμόμυλο» με στροφή 360 μοιρών!!!

Δείτε και εντυπωσιαστείτε!

Alright, Zion. It's starting to get out of hand. (via @TelanteWebber) pic.twitter.com/Hu9yoSRFk5

— Bleacher Report (@BleacherReport) 14 Φεβρουαρίου 2017