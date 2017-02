Το... κλειστό club του Γιάννη

Από τη στιγμή που ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ψηφίστηκε από κοινό, media και παίκτες για να πάρει μέρος στη βασική πεντάδα του All Star Game της Νέας Ορλεάνης, αυτομάτως μπήκε και σε ένα πολύ κλειστό club παικτών!

Συγκεκριμένα έγινε μόλις ο 6ος μη Αμερικανός παίκτης που θα είναι starter στην ετήσια γιορτή του μπάσκετ, 4ος Ευρωπαίος και ο 17ος στο σύνολο των συμμετεχόντων! Αν μη τι άλλο πρόκειται για ένα μοναδικό επίτευγμα, πόσω μάλλον αν αναλογιστεί κανείς ότι έχουν αγωνιστεί παίκτες όπως οι Τόνι Πάρκερ, Μανού Τζινόμπιλι, Ντέντλεφ Σρεμπφ, Βλάντε Ντίβατς, Πρέντραγκ Στογιάκοβιτς κ.α. οι οποίοι δεν είχαν την ευκαιρία να είναι «πενταδάτοι».

Και από τους πέντε που προηγήθηκαν του Γιάννη, ο ένας πήρε αμερικάνικη υπηκοότητα με αποτέλεσμα να αγωνιστεί και στην Team Usa. Ο λόγος φυσικά για τον μεγάλο Χακίμ Ολάζουον, ο οποίος ήταν ο... πρώτος μη Αμερικανός που αγωνίστηκε σε All Star Game και πιο συγκεκριμένα το 1987 στο Σιάτλ, στη 3η του χρονιά στο ΝΒΑ. Ο «Hakeem the Dream» μέτρησε στην 19χρονη καριέρα του 12 συμμετοχές σε All Star Games, εκ των οποίων στις 8 ψηφίστηκε στη βασική πεντάδα της Δυτικής Περιφέρειας.

Επόμενος ήταν ο Γιάο Μινγκ το 2003, ο οποίος ήταν βασικός και στα 8 All Star Games (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011) που επελέγη.

Βέβαια στα δύο από αυτά (2007, 2011) δεν αγωνίστηκε λόγω τραυματισμού, με τον Ντιρκ Νοβίτσκι να γίνεται ο πρώτος Ευρωπαίος starter το 2007 επειδή κλήθηκε να τον αντικαταστήσει στην βασική πεντάδα της Δύσης. Από... σπόντα, ο Γερμανός σταρ ήταν βασικός και στο All Star Game του 2010 στο... αχανές «Cowboys Stadium» του Τέξας, όπου έγινε και ρεκόρ με 108.713 θεατές! Ο Νοβίτσκι είχε αντικαταστήσει τότε τον τραυματία, Κόμπι Μπράιαντ.

Η μεγάλη ιδιαιτερότητα παρουσιάστηκε πριν από δύο χρόνια στο «Madison Square Garden» της Νέας Υόρκης, όπου τα αδέρφια Γκασόλ βρέθηκαν αντιμέτωπα στις δύο βασικές πεντάδες!! Ο Πάου Γκασόλ στην Ανατολή και ο Μαρκ Γκασόλ στη Δύση!

Φυσικά «πενταδάτος» ήταν και ο Καναδός Στιβ Νας το 2006, έχοντας πάρει μέρος σε 8 All Star Games στο σύνολο. Να σημειωθεί ότι κανείς μη Αμερικανός δεν κέρδισε τον τίτλο του MVP!









OI INTERNATIONAL ΠΑΙΚΤΕΣ ΣΕ ALL STAR GAME ONOMA ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ ΟΜΑΔΑ ΧΡΟΝΙΑ Γιάννης Αντετοκούνμπο** Ελλάδα Μιλγουόκι 2017 Μαρκ Γκασόλ** Ισπανία Μέμφις 2012, 2015, 2017 Λούολ Ντενγκ* Σουδάν Σικάγο 2012-2013 Μεμέτ Οκούρ Τουρκία Γιούτα 2007 Πάου Γκασόλ** Ισπανία Μέμφις, Λ.Α. Λέικερς, Σικάγο 2006, 2009-2011, 2015-2016 Τόνι Πάρκερ Γαλλία Σαν Αντόνιο 2006-2007, 2009, 2012-104 Στιβ Νας** Καναδάς Φοίνιξ, Ντάλας, Λ.Α. Λέικερς 2002-2003, 2005-2008, 2010, 2012 Μάνου Τζινόμπιλι Αργεντινή Σαν Αντόνιο 2005 & 2011 Αντρέι Κιριλένκο Ρωσία Γιούτα 2004 Ζιντρούνας Ιλγκάουσκας Λιθουανία Κλίβελαντ 2003 & 2005 Γιάο Μινγκ** Κίνα Χιούστον 2003-2009, 2011 Ντιρκ Νοβίτσκι** Γερμανία Ντάλας 2002-2012, 2014-2015 Πέτζα Στογιάκοβιτς Σερβία Σακραμέντο 2002-2004 Βλάντε Ντίβατς Σερβία Σακραμέντο 2001 Ρικ Σμιτς Ολλανδία Ιντιάνα 1998 Ντέντλεφ Σρεμπφ Γερμανία Ιντιάνα, Σιάτλ 1993, 1995, 1997 Χακίμ Ολάζουον* - ** Νιγηρία Χιούστον 1985-1990, 1992-1997 Ρολάντο Μπλάκμαν Παναμάς Ντάλας 1985-1987, 1990

* Στη συνέχεια ο Ντενγκ πήρε υπηκοότητα της Μεγάλης Βρετανίας και ο Ολάζουον των ΗΠΑ.

** Είχαν επιλεγεί και σε βασική πεντάδα