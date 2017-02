All Star Game: Τα «χαμένα καρφώματα» (vids)

Κι εκεί που νομίζεις πως έχεις κάνει το κάρφωμα της ζωής σου... έρχονται οι κριτές να καρφώσουν in your face! Το gazzetta.gr θυμάται τους αδικημένους στους διαγωνισμούς καρφωμάτων του All Star Game.