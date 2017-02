Οι δύο «θρύλοι» του ΝΒΑ, και πάλαι ποτέ συμπαίκτες στους Σέλτικς, συναντήθηκαν στην εκπομπή του «Shaq» και ξεδίπλωσαν όλο τους το ταλέντο στο χορό και το τραγούδι!

Εμφανώς ευδιάθετοι, άρχισαν να ραπάρουν, λέγοντας ό,τι τους έρθει στο μυαλό, κι έδωσαν ρέστα!

Δείτε το βίντεο

"Soda @SHAQ, in case you get thirsty..." pic.twitter.com/rRtdIiHYdu

— NBA on TNT (@NBAonTNT) 10 Φεβρουαρίου 2017