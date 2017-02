Εκτός με Ολυμπιακό ο Αλεξάντερ

Νοκ άουτ τέθηκε ο 30χρονος φόργουορντ της ομάδας του Τελ Αβίβ.

Ο Αλεξάντερ τραυματίστηκε στο χέρι, στην τρίτη περίοδο του αγώνα με την Μπασκόνια, και τα αποτελέσματα των εξετάσεων δεν ήταν ενθαρρυντικά.

Ο Ισραηλινός θα αναγκαστεί να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για 3-4 εβδομάδες, με συνέπεια να χάσει τα επόμενα ματς με ΤΣΣΚΑ, Ολυμπιακό, Αρμάνι και ίσως και Εφές.

ג׳ו אלכסנדר, שנפגע במהלך הרבע השלישי בניצחון על ויטוריה, סובל משבר בידו וייעדר כ-3-4 שבועות. Get Well Soon Joe! pic.twitter.com/b9h1tXI7HO

— Maccabi Tel Aviv BC (@MaccabitlvBC) 9 Φεβρουαρίου 2017