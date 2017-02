Ο point guard των Μπουλς και μέχρι πρότινος συμπαίκτης του Κάζινς στους Κινγκς, θύμωσε για... αδιευκρίνιστους λόγους, κινήθηκε εναντίον του Ματ Μπαρνς, ο ασίσταντ κόουτς των Μπουλς μπήκε στη μέση και ο Κάζινς άρχισε να τον σπρώχνει προκειμένου να μπει στον καυγά! Τελικά τα πνεύματα ηρέμησαν και το ματς συνεχίστηκε κανονικά...

Δείτε τι έγινε.

What is going on in Sacramento? pic.twitter.com/rSLlbr0FYK

