Ο... προληπτικός παραλληλισμός του Ουέιντ μετά το Super Bowl (pic)

Οι Πάτριοτς νίκησαν στον συγκλονιστικό τελικό τους Φάλκονς με 34-28 στην παράταση και ο Ουέιντ έκανε τον δικό του, εύστοχο αν μη τι άλλο, παραλληλισμό.

Συγκεκριμένα έγραψε στο twitter του ότι «αν έπρεπε να επιλέξω μόνο δύο τυχερά νούμερα, θα διάλεγα το 3 και το 1. Είναι το μαγικό νούμερο στα σπορ. Ουάου!»

Τι εννοούσε; Απλούστατα, οι Καβαλίερς πήραν τον τίτλο στο ΝΒΑ σε βάτος των Ουόριορς, όντας πίσω στο σκορ με 3-1 νίκες. Οι Σικάγο Καμπς στο μπέιζμπολ έκαναν το ίδιο μετά το 3-1 των Κλίβελαντ Ιντιανς.

Και... last but not least, οι Πάτριοτς σημείωσαν... 31 αναπάντητους πόντους στον τελικό του Super Bowl.

Είπατε... κάτι;

If the lottery was 2 numbers only. I'm playing 3 1. It's been the magical number in sports this year. Wow! Wow! Wow!

— DWade (@DwyaneWade) 6 Φεβρουαρίου 2017