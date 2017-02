Η ομάδα του Αλεκσάνταρ Ντζίκιτς έβαλε τέλος το νικηφόρο σερί του Ερυθρού Αστέρα που σταμάτησε στο 20-0 μπροστά σε 6.500 οπαδούς της που βρέθηκαν στην «Aleksandar Nikolic Hall» του Βελιγραδίου!

Παρεμπιπτόντως, ήταν η δεύτερη σερί ήττα μέσα σε διάστημα λίγων ημερών για τον Ερυθρό Αστέρα μετά το 72-86 από την Αναντολού Εφές ενώ ακολουθεί η εκτός έδρας αναμέτρηση με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας (9/2) για την 22η αγωνιστική της EuroLeague.

H Παρτιζάν έκανε επιμέρους σκορ 19-9 στην τέταρτη περίοδο, είχε πέντε παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων και κορυφαίο σκόρερ τον άλλοτε γκαρντ του ΠΑΟΚ, Ουίλιαμ Χάτσερ, ο οποίος τελείωσε το ματς με 20 πόντους, 5 ασίστ και 2 ριμπάουντ! Για τους φιλοξενούμενους, ο Λούκα Μίτροβιτς είχε 14 πόντους και 11 ριμπάουντ ενώ ο Τσαρλς Τζένκινς πρόσθεσε 10 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 21-17, 46-46, 67-72, 86-81.

Αποτελέσματα - 21η αγωνιστική: Κρκα - Μέγκα Λεκς 73-82, Μόρναρ - Τσεντεβίτα 74-79, Σόκολι - Ζελέζνικ 88-81, Ιγκοκέα - Ζαντάρ 78-77, Παρτιζάν - Ερυθρός Αστέρας 86-81, Ολίμπια Λιουμπλιάνα - ΜΖΤ Σκοπίων, Τσιμπόνα - Μπουντούτσνοστ.

Κατάταξη: Ερυθρός Αστέρας 20-1, Παρτιζάν 16-5, Τσεντεβίτα 15-6, Μπουντούτσνοστ 14-6, Τσιμπόνα 11-9, Ιγκοκέα 10-11, Σόκολι 9-12, Ολίμπια Λιουμπλιάνα 9-11, Ζελέζνικ 8-13, Μόρναρ 7-14, Μέγκα Λεκς 7-14, Κρκα 7-14, Ζαντάρ 6-15, ΜΖΤ Σκοπίων 6-14.

Relive the decisive 3-pointer by @Bean3425, which confirmed the victory of @PartizanBC & lit the stands of Pionir on fire! #ABALiga #PARCZV pic.twitter.com/1kUqcmRFKt

— ABA Liga (@ABA_League) 5 Φεβρουαρίου 2017