Επιστρέφει με Χιτ ο Μίντλετον! (pic)

Ετοιμάζεται για την επιστροφή του στα παρκέ ο Μίντλετον, μετά από το διάστημα απουσίας του εξαιτίας του σοβαρού τραυματισμού του.

Ο 25χρονος γκαρντ/φόργουορντ των «ελαφιών», όπως αποκάλυψε ο ίδιος σε εκπομπή, θα φορέσει ξανά τη φανέλα των Μπακς στο ματς κόντρα στους Μαϊάμι Χιτ τα ξημερώματα της Πέμπτης (09/02).

Ο Αμερικανός είχε τραυματιστεί σοβαρά πριν την έναρξη της σεζόν και υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση στον τένοντα του αριστερού του ποδιού στα τέλη Σεπτεμβρίου και η ενσωμάτωσή του στην ομάδα αναμένεται να γίνει σταδιακά.

Ο Μίντλτετον την προηγούμενη σεζόν είχε κατά μέσο όρο 18.2 πόντους, 4.2 ασίστ, 3.8 ριμπάουντ και 1.7 κλεψίματα, ανά αγώνα.

Khris Middleton on air with Jim Paschke and Marques Johnson during FSW telecast. Middleton said he will return Wed. vs. Miami.

— cfgardner (@cf_gardner) 4 Φεβρουαρίου 2017