Η «βροχή» από τα τρίποντα στο Abdi Ipekci (vid)

Οι δύο ομάδες έβαλαν... φωτιά στα καλάθια σημειώνοντας συνολικά 10 τρίποντα!

Let it rain.@GSBasketbol & @paobcgr with 10 in 10 minutes, from one side to the other. pic.twitter.com/3cZI6BPNBT

— EuroLeague (@EuroLeague) 3 Φεβρουαρίου 2017