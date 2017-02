Δεν θεωρείται άδικα ο ηγέτης της ομάδας, καθώς είναι αυτός που ειδικά φέτος την οδηγεί από νίκη σε νίκη προς το όνειρο των πλέι οφ, ενώ και ο ίδιος έχει καταφέρει το απίθανο, να συμπεριληφθεί στην βασική πεντάδα του All Star Game. Ο λόγος για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο φυσικά, που εκτός από παικταράς είναι και ένα παιδί μόλις 22 ετών και είναι λογικό να έχει μεταπτώσεις στην απόδοσή του. Μία από αυτές ήταν και σήμερα στην Γιούτα με τον Γιάνναρο να μένει μακριά από τον καλό του εαυτό έχοντας μόλις 9 πόντους με 2/10 δίποντα, 0/2 τρίποντα και 5/6 βολές σε 39 λεπτά συμμετοχής και τους Μπακς να χάνουν με 104-88.

Ο Greek Freak είχε επίσης 6 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 1 κλέψιμο, σε μια άσχημη συνολικά βραδιά για την ομάδα του, καθώς ο Πάρκερ που ήταν πρώτος σκόρερ σταμάτησε στους 17 έχοντας και αυτός άσχημα ποσοστά. Για τους γηπεδούχους ο Χάουαρντ με 27 και ο Γκομπέρτ με 26 ήταν τα πρώτα... βιολιά και οι Μορμόνοι έφτασαν το 31-19 συνεχίζοντας την εξαιρετική τους χρονιά, ενώ τα... ελάφια έπεσαν στο 21-27 και θα πρέπει να προσέξουν στην συνέχεια προκειμένου να μην χαθεί το όνειρο των πλέι οφ.

. @gordonhayward's dunk is even better the second time around with our @AFCU Instant Rewind! pic.twitter.com/4PcInIjeZA

— Utah Jazz (@utahjazz) February 2, 2017