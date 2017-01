Με χαρακτηριστική ανάρτηση στο twitter, ο Αμερικανός φόργουορντ εξήγησε ότι ο Παναθηναϊκός Superfoods βελτιώνεται και οτι θα παρουσιαστεί καλύτερη σε αυτό το ματς.

«We get better today» έγραψε χαρακτηριστικά, στέλνοντας το... δικό του μήνυμα ενόψει του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

We get better today!!!

— Sing (@C_SING31) 30 Ιανουαρίου 2017