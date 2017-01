Ο Χάρντεν κορυφαίος στα... λάθη! (pic)

Ο Τζέιμς Χάρντεν κόντρα στους Πέισερς, είχε μόλις 15 πόντους (αστείο ποσοστό για την κλάση του), 8 ασίστ και 8 λάθη!

Αυτό ήταν το 11ο ματς φέτος που κάνει τουλάχιστον 8 λάθη και είναι ο πρώτος στην εν λόγω λίστα.

Μάλιστα, η ήττα από τους Πέισερς ήταν για την ομάδα του Χιούστον η 7η τις τελευταίες 19 μέρες. Ε, δεν είναι και λίγες αν αναλογιστεί κανείς ότι οι Ουόριορς μετρούν όλη στη σεζόν μέχρι στιγμής 7 ήττες.

James Harden had 8 turnovers

He has 11 games with at least 8 turnovers, most in the NBA this season.

