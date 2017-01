Συγκεκριμένα έγινε ο δεύτερος παίκτης στην ιστορία της ομάδας που σημείωσε 20 ή περισσότερους πόντους για 31 σερί ματς!

Κάτι που είχε καταφέρει μόνο ο μεγάλος Τζον Χάβλιτσεκ! Δηλαδή ούτε ο Λάρι Μπερντ είχε φτάσει σε αυτό το επίτευγμα!

Isaiah Thomas has 20+ PTS in 31 straight games.

He's the second @celtics player in franchise history with this streak (John Havlicek, 40). pic.twitter.com/3oKUopczsq

— NBA.com/Stats (@nbastats) 29 Ιανουαρίου 2017