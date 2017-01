Κόντρα στους Σέλτικς, δεν ξεκίνησε όπως περίμενε, προφανώς, κι ο ίδιος. Τελείωσε το πρώτο δωδεκάλεπτο χωρίς πόντους και ριμπάουντ, ενώ είχε 4 ασίστ.

Η μία εξ αυτών μάλιστα ήταν... απίστευτη! Χωρίς να κοιτάζει, έδωσε με σκαστή πάσα στον Mπίσλεϊ, ο οποίος δεν αστόχησε από το τρίποντο.

The Greek Freak out here dropping DIMES pic.twitter.com/MKGxoQjc4H

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) January 29, 2017