Ξύλο στο NCAA, αποβολές και μόνο τέσσερις στο παρκέ! (pic & vids)

Έξι λεπτά πριν από το τέλος του αγώνα με το Αλαμπάμα να προηγείται με 63-50 οι Ουίλιαμ Λι και Τζέικομπι Μπόικινς άρχισαν να τα λένε σε έντονο ύφος και εκείνη τη στιγμή παρενέβη ο Χακίμ Μπάξτερ προκειμένου να υπερασπιστεί τον συμπαίκτη του και χτύπησε τον Μπάξτερ!

Στη συνέχεια το παρκέ μετετράπη σε ρινγκ με τους προπονητές και τους διαιτητές να προσπαθούν να αποτρέψουν τις... γροθιές που «σφύριζαν» στον αέρα.

Τελικά αποβλήθηκε όλος ο πάγκος του Λουιζιάνα, όπως επίσης και τέσσερις από τους έξι παίκτες των αναπληρωματικών του Αλαμπάμα.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το Λουιζιάνα να τελειώσει το ματς με 4 παίκτες αλλά να... μαζέψει τη διαφορά μέχρι το τέλος γνωρίζοντας την ήττα με 79-70.

Οι τέσσερις παίκτες που τελείωσαν το ματς

La. Tech Coach Eric Konkol and his remaining four. Last timeout of the game. #UAB pic.twitter.com/ME5gSLOzWI

— Brent Conklin (@brentconklin) 27 Ιανουαρίου 2017