Ο προπονητής της Μπασκόνια, Σίτο Αλόνσο, εξήγησε πριν από το ματς με τον Ερυθρό Αστέρα ότι οι Σέρβοι είναι, αυτή τη στιγμή, η καλύτερη ομάδα στην EuroLeague! Οι «ερυθρόλευκοι», λοιπόν, πραγματοποίησαν επιβλητική εμφάνιση στη Fernando Buesa Arena, αποκάλυψαν όλες τις αδυναμίες της Μπασκόνια, έφτασαν αισίως τις έξι σερί νίκες στη διοργάνωση και πλέον περιμένουν τον Παναθηναϊκό το βράδυ της Πέμπτης (26/1) στο «Aleksandar Nikolic Hall»!

Ο Ερυθρός Αστέρας επικράτησε καθολικά των Βάσκων έχοντας ως όπλο την εξαιρετική αμυντική λειτουργία του και επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση πριν από το ματς με το «τριφύλλι». Οι φιλοξενούμενοι έκλεισαν την πρώτη περίοδο στο +10 (15-25) με το καλάθι του Ουόλτερς, πήγαν στα αποδυτήρια με το υπέρ τους 27-50 ενώ η διαφορά έφτασε στο +28 με το καλάθι του εκπληκτικού Στέφαν Γιόβιτς, ο οποίος σκόραρε για το 34-62 στα 5:09 για το τέλος της τρίτης περιόδου. Η Μπασκόνια έκανε την ύστατη προσπάθεια να αντιδράσει ρίχνοντας τη διαφορά στους 14 με τον Βόιτμαν (60-74, 34:23) ωστόσο ο Ερυθρός Αστέρας διατήρησε ως το τέλος το προβάδισμα κι έφτασε στην εύκολη νίκη με το υπέρ του 69-87.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ: Ο Ερυθρός Αστέρας ήταν σαρωτικός στη Βιτόρια, ο Μάρκο Σιμόνοβιτς βρίσκεται σε δαιμονιώδη φόρμα ενώ οι Σέρβοι μοίρασαν 24 ασίστ, υποχρεώνοντας τους Βάσκους σε 20 λάθη.

ΕΚΑΝΑΝ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ: Ο Σιμόνοβιτς ήταν πρώτος σκόρερ του Ερυθρού Αστέρα με 23 πόντους ενώ ο Στέφαν Γιόβιτς έκανε double-double με 18 πόντους και 12 ασίστ!

ΠΕΡΑΣΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΚΟΥΜΠΗΣΕ: Ο Αντρέα Μπαρνιάνι έμεινε στο παρκέ για 9:20, έχοντας 2 πόντους με 1/4 δίποντα και 0/1 τρίποντο, συν 3 λάθη.

ΣΗΜΕΙΟ ΚΛΕΙΔΙ: Το επιμέρους 25-12 του Ερυθρού Αστέρα στο β' δεκάλεπτο. Οι Σέρβοι έχτισαν διαφορά ασφαλείας στο ημίχρονο (27-50) την οποία διατήρησαν ως το τέλος.

ΑΦΑΝΗΣ «ΗΡΩΑΣ»: Ο Όγκνιεν Κούζμιτς, για τους 11 πόντους και τα 6 ριμπάουντ του.

ΤΙ ΠΕΤΑΝΕ: Η Μπασκόνια τα 20 λάθη, ο Ερυθρός Αστέρας τη... χαλάρωση που επέτρεψε στους γηπεδούχους να γυρίσουν από το -28 (34-62) στο -14 (60-74).

H ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ: Το κάρφωμα του Ντιόν Τόμπσον!

.@DeThompson9 takes over with the slam #7DAYSMagicMoment #BKNCZV pic.twitter.com/UoNZQeFIV6

— EuroLeague (@EuroLeague) 24 Ιανουαρίου 2017