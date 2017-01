Ο Κάρι... πέρασε τον Πέτζα! (vid & pic)

Ο σταρ των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς χρειαζόταν 5 τρίποντα για να περάσει τον Πέτζα Στογιάκοβιτς. Απέναντι στους Ορλάντο Μάτζικ πέτυχε 7 κι ανέβηκε 13ος στη λίστα με τους παίκτες που έχουν ευστοχήσει στα περισσότερα τρίποντα στη λίγκα!

Steph passes Peja for 13th on the all-time 3-pointers list with this shot! #DubNation pic.twitter.com/9eSHiB0Z7L

Αll-time 3-pointers

1. Ρέι Άλεν 2973

2. Ρέτζι Μίλερ 2560

3. Τζέισον Τέρι 2199

4. Πολ Πιρς 2137

5. Βινς Κάρτερ 1996

6. Τζέισον Κιντ 1988

7. Τζαμάλ Κρόφορντ 1983

8. Κάιλ Κόρβερ 1964

9. Τζο Τζόνσον 1882

10. Τσόνσι Μπίλαπς 1830

11. Κόμπε Μπράιντ 1827

12. Ρασάντ Λιούις 1787

13. Στεφ Κάρι 1763

14. Πέτζα Στογιάκοβιτς 1760

Congrats to @StephenCurry30 of the @warriors on passing Peja Stojakovic (1,760) for 13th on all-time Three-Pointers Made list! pic.twitter.com/tGCGtfMcDw

— NBA (@NBA) January 22, 2017