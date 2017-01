Μάρεϊ, Μπέρτανς, όπως... Έλιοτ και Ντέιβιντ Ρόμπινσον (pic)

Στο παιχνίδι με τους Ντένβερ Νάγκετς οι δύο rookies των Σαν Αντόνιο Σπερς σημείωσαν 20+ πόντους ο καθένας και ισοφάρισαν μία επίδοση που έμενε... ανέπαφη τα 27 τελευταία χρόνια!

Συγκεκριμένα μόνο οι Σον Έλιοτ και Ντέιβιντ Ρόμπινσον είχαν καταφέρει να πετύχουν 20+ πόντους σε ένα ματς! Έκτοτε... κανείς!

Two Spurs rookies have scored 20+ pts (Dejounte Murray, Davis Bertans). Last time that happened - Sean Elliott & David Robinson in 1989-90 pic.twitter.com/PgRYxS6h6r

— San Antonio Spurs (@spurs) 20 Ιανουαρίου 2017