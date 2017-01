Νοκ άουτ ο Γκασόλ από τη... προθέρμανση!

Και μάλιστα κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης πριν από το παιχνίδι με τους Ντένβερ Νάγκετς.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις του ιατρικού τιμ των Σπερς, ο χρόνος της απουσίας του εκτιμάται μεταξύ έξι και οκτώ εβδομάδων, αποδυναμώνοντας αρκετά τη φροντ λάιν της ομάδας ενόψει της συνέχειας.

Εντός της ημέρας αναμένονται και τα τελικά αποτελέσματα.

Pau Gasol suffered an injury during the warm-up period prior to tonight’s game. X-rays taken show a fracture of his left fourth metacarpal.

— San Antonio Spurs (@spurs) 20 Ιανουαρίου 2017