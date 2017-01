Με αφορμή την ιστορική συμμετοχή του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο All Star Game του 2017, το NBA μέσα από τον λογαριασμό στο twitter για τη διοργάνωση, δημοσίευσε ένα βίντεο με τις δέκα καλύτερες φάσεις του αστέρα των Μπακς μέσα στη σεζόν.

Eastern Conference #NBAAllStar starter @Giannis_An34's Top 10 Plays of the season for the @Bucks! pic.twitter.com/Dms3edn1j8

— 2017 NBA All-Star (@NBAAllStar) 20 Ιανουαρίου 2017