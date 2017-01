Ο Παναθηναϊκός δεν είχε πολλά καλά διαστήματα στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης με τη Φενέρμπαχτσε, ωστόσο ο Κρις Σίνγκλετον φρόντισε να προσφέρει ένα εντυπωσιακό κάρφωμα.

Ο Αμερικανός παρά την αντίσταση που βρήκε από την αντίπαλη άμυνα, δεν πτοήθηκε και κάρφωσε δυναμικά.

