Χωρίς Γιούντο η Φενέρ! (pic)

Λίγη ώρα πριν αρχίσει η αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό (19:30) ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς μία αντιμετωπίζει σημαντική απουσία.

Ο Έκπε Γιούντο έχει ενοχλήσεις στη γάμπα και δεν θα καταφέρει ν' αγωνιστεί κόντρα στους «πράσινους» στην αναμέτρηση της 18ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Ο ψηλός της Φενέρ μετράει στην φετινή διοργάνωση 12,2 πόντους, 7,5 ριμπάουντ και 2,1 τάπες μέσο όρο σε 14 παιχνίδια.

