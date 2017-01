O Ρόουζ παίζει εξαιρετική άμυνα με τα... μάτια! (vid)

Οι Νικς επικράτησαν εύκολα των Σέλτικς με 117 – 106 αλλά αυτό δεν ήρθε μέσα από την άμυνα του Ντέρικ Ρόουζ.

Τι και αν πριν μερικές ημέρες είχε αναφέρει ότι ο προπονητής της ομάδας τους πιέζει ιδιαίτερα για την άμυνα η διάθεση του Ρόουζ δεν ήταν και η καλύτερη.

Μπορεί στην επίθεση να έβγαζε «φωτιά» με 30 πόντους και 10 ριμπάουντ σε μια συγκεκριμένη φάση πάντως έπαιξε άμυνα κυριολεκτικά μόνο με τα μάτια αφού κοιτούσε την φάση και δεν έκανε κίνηση ποτέ να παίξει.

Απολαύστε τον:

Derrick Rose didn't even come close to trying on defense. pic.twitter.com/X5aZsJwhyr

— DeAntae Prince (@DeAntae) 19 Ιανουαρίου 2017