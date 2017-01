Πολύ χαρούμενη έκανε μια φίλαθλο της ομάδας ο Τζέιμς Χάρντεν. Πρώτα της χάρισε μια μοναδική εμφάνιση κόντρα στους Μπακς όπου είχε 38 πόντους, 6 ριμπάουντ και 8 ασίστ και μετά της έδωσε την μπάλα του αγώνα υπογεγραμμένη σαν δώρο για τα 100στα γενέθλια της.

Μοναδικό:

That moment you get the game ball from @JHarden13 on your 100th birthday. pic.twitter.com/sRBueSShDW

— Houston Rockets (@HoustonRockets) 19 Ιανουαρίου 2017