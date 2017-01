Για να υπερασπιστούν τις θέσεις τους Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός

Άλλο ένα ντέρμπι «αιωνίων» - για το Κύπελλο Ελλάδος, με το «τριφύλλι» να προκρίνεται στον τελικό - ανήκει στο παρελθόν και οι δύο ελληνικές ομάδες θα... φορέσουν ξανά τα ευρωπαϊκά τους, με στόχο τη νίκη, για να διατηρήσουν τις υψηλές τους θέσεις στη βαθμολογία, καθώς προχωρά η διοργάνωση.

Πρώτα, ο Παναθηναϊκός θα αναμετρηθεί με την γνώριμή του Φενέρ στην «Ulker Sports Arena» σήμερα (19/01, 19:30). Η Αθηναϊκή ομάδα είναι σαφώς στα... πάνω της, καθώς προέρχεται από δύο πολύ σημαντικές νίκες που τις είχε ανάγκη: μία με Εφές την προηγούμενη αγωνιστική της Euroleague και μία αυτή ενάντια στον Ολυμπιακό, στον ημιτελικό Κυπέλλου.

Ωστόσο, οι «πράσινοι» χρειάζονται άλλο ένα καλό αποτέλεσμα, αφού ισοβαθμούν με την τούρκικη ομάδα (ρεκόρ 10-7), την οποία θέλουν να αφήσουν από... κάτω τους!

Ο Τσάβι Πασκουάλ δεν αντιμετωπίζει αγωνιστικά προβλήματα και στο «τριφύλλι» είναι όλοι πανέτοιμοι για ακόμα μία «μάχη» με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ο οποίος έχει στη διάθεσή του και το νέο του απόκτημα από το ΝΒΑ, τον Άντονι Μπένετ, που αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο του κόντρα στους «πράσινους».

Από την άλλη, ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί την Παρασκευή (20/01, 21:00) την Μπασκόνια στο ΣΕΦ, στην αναμέτρηση που θα «κλείσει» την αγωνιστική δράση της εβδομάδας.

Οι «ερυθρόλευκοι» καλούνται να αφήσουν στο παρελθόν τον αποκλεισμό από τον Παναθηναϊκό στο Κύπελλο, καθώς χρειάζονται ένα θετικό αποτέλεσμα κόντρα στην ομάδα της Βιτόρια, για να «κλειδώσουν» την 3η θέση (12-5) και να αφήσουν τους αντιπάλους τους πιο χαμηλά, μιας και βρίσκονται τέταρτοι στην κατάταξη (11-6).

Ο Γιάννης Σφαιρόπουλος έχει... επαναφέρει τους παίκτες του σε ευρωπαϊκούς ρυθμούς, ενώ δεν αντιμετωπίζει προβλήματα πλην του Γιάννη Αθηναίου. Οι φιλοξενούμενοι, που σοκαρίστηκαν από την απόσυρση του Πάμπλο Πριχιόνι από την ενεργό δράση, βρήκαν τον αντικαταστάτη του στο πρόσωπο του Νίκολα Λαπροβίτολα, ο οποίος, ωστόσο, δεν θα αγωνιστεί κόντρα στους Πειραιώτες.

Το gazzetta.gr σας παρουσιάζει τα στοιχεία που ξεχωρίζουν από τις αναμετρήσεις των ελληνικών ομάδων, αλλά των υπολοίπων παιχνιδιών της 18ης αγωνιστικής της Euroleague.

ΤΣΣΚΑ-Μπάμπεργκ (19/01, 19:00, 12-1)

Την 10η αγωνιστική, η ΤΣΣΚΑ έφυγε νικήτρια από την Μπάμπεργκ (88-90), με καλάθι του Φρίτζον στη λήξη. Ο Τεόντοσιτς έκανε ρεκόρ στα τρίποντα (7) και τελείωσε το ματς με 31 πόντους και 8 ασίστ. Ο Μέλι πέτυχε 26 πόντους.

Ο Ζήσης έπαιξε στην ΤΣΣΚΑ από το 2007 ως το 2009 και ήταν συμπαίκτες με τους Χριάπα, Βορόντσεβιτς και Κουρμπάνοφ. Μαζί κατέκτησαν το τρόπαιο της Euroleague το 2008.

Ο Ντε Κολό έχει 48 σερί εύστοχες βολές μέχρι στιγμής, είναι δεύτερος σκόρερ με 19.3 πόντους ανά αγώνα κι είναι τρίτος στο σύστημα αξιολόγησης με 20.9 βαθμούς κατά μέσο όρο.

Ο Τεόντοσιτς είναι τρίτος πασέρ στη διοργάνωση, με 1.043 ασίστ, ενώ φέτος είναι πρώτος με 7.6 ασίστ ανά αγώνα. Όσον αφορά το σκοράρισμα, βρίσκεται στην τέταρτη θέση με 16.9 πόντους ανά αγώνα – συνολικά είναι τέταρτος με 2.593 πόντους.

Ο Χριάπα είναι πέμπτος σε κοψίματα, με 153. Ο Χάινς είναι έκτος με 147.

Ο Ζήσης είναι τέταρτος σε συμμετοχές στη διοργάνωση (270). Επίσης, ο Έλληνας γκαρντ είναι στην 8η θέση των πασέρ, μαζί με τον Ροντρίγκεθ, με 756 ασίστ. Ο Ναβάρο είναι στην 7η θέση με 783.

Ο Μέλι είναι πρώτος στα ριμπάουντ με 8.4 ανά αγώνα κι είαι τέταρτος στο ranking με 19.4 βαθμούς κατά μέσο όρο.

Ο Μίλερ είναι πρώτος στα τρίποντα φέτος, με 41 εύστοχα.

Φενέρμπαχτσε-Παναθηναϊκός (19/01, 19:30, 6-13)

Ο Παναθηναϊκός νίκησε με 81-70 τη Φενέρ, την 12η αγωνιστική στο ΟΑΚΑ, με τον Νικ Καλάθη να «αγγίζει» το triple double (16π., 8ρ., 11ασ.) και να κάνει ρεκόρ καριέρας σε κλεψίματα (5) και στο σύστημα αξιολόγησης (34 βαθμοί).

Ο Ομπράντοβιτς έμεiνε 13 σεζόν στον Παναθηναϊκό και κατέκτησε 5 ευρωπαϊκά τρόπαια, 11 πρωταθλήματα Ελλάδας και 7 Κύπελλα.

Ο Μπουρούσης και ο Άντιτς ήταν συμπαίκτες στην ΑΕΚ την τριετία 2002-05.

Επίσης, ο σέντερ του Παναθηναϊκού ήταν συμπαίκτης με τον Σλούκα στον Ολυμπιακό τη σεζόν 2009-10.

Ο Γιούντο είναι πρώτος σε κοψίματα φέτος με 2.1 ανά αγώνα και τέταρτος σε ριμπάουντ με 7.5. Στο σύστημα αξιολόγησης είναι τρίτος με 20.1 βαθμούς κατά μέσο όρο.

Ο Καλάθης είναι τέταρτος σε ασίστ με 6.4 ανά αγώνα και δεύτερος σε κλεψίματα με 1.9.

Ο Σίνγκλετον είναι τέταρτος σε κοψίματα με 1.2 ανά αγώνα.

Ο Μπουρούσης είναι δεύτερος σε ριμπάουντ (1.527) και σε κοψίματα (186) σε όλο το θεσμό. Επίσης, είναι τρίτος ανάμεσα στους σέντερ με 2.294 πόντους και 225 ασίστ.

Μακάμπι Τελ Αβίβ-Ερυθρός Αστέρας (19/01, 21:05, 3-2)

Ο Ερυθρός Αστέρας νίκησε την Μακάμπι με 83-58, την 12η αγωνιστική, με τον Σιμόνοβιτς να έχει 14 πόντους και τον Κούζμιτς 12.

Ο Τσίρμπες έπαιξε τις δύο τελευταίες χρονιές στον Ερυθρό Αστέρα, ενώ ο Μίλερ την προηγούμενη σεζόν.

Ο Γκάουντλοκ είναι πέμπτος σκόρερ φέτος με 16.3 πόντους ανά αγώνα.

Ο Κούζμιτς είναι τρίτος ριμπάουντερ με 7.8 ανά αγώνα.

Ο Τζένκινς είναι πρώτος σε κλεψίματα με 2.1 ανά αγώνα.

Αρμάνι Μιλάνο-Γαλατάσαραϊ (19/01, 21:15, 0-1)

Η Γαλατά επικράτησε της Αρμάνι με 83-80 την 12η αγωνιστική. Ο Μίτσοφ έκανε ρεκόρ καριέρας σε πόντους (23) και ο Σιλμπ πρόσθεσε άλλους 17.

Ο Τάιους και ο Χίκμαν ήταν συμπαίκτες στην Μακάμπι το 2014 και κατέκτησαν την Euroleague.

Ο Ντέι έχει 25 σερί εύστοχες βολές.

Ο Τάιους είναι δεύτερος σε κοψίματα με 1.6 ανά αγώνα.

Μπαρτσελόνα-Αναντολού Εφές (19/01, 22:00, 6-3)

Την 11η αγωνιστική, η Εφές νίκησε την Μπαρτσελόνα με 72-68, με 16 πόντους του Γκρέιντζερ, ενώ ο Τάις έβαλε 22.

Ο Κόπονεν έχει 12 σερί εύστοχες βολές.

Ο Ναβάρο είναι πρώτος σκόρερ με 3.954 πόντους, πρώτος σε τρίποντα με 589 εύστοζα και τρίτος σε βολές με 809.

Ο Τόμιτς είναι 10ος ριμπάουντερ με 1.034 κι είναι δεύτερος σέντερ με 309 ασίστ.

Ο Ερτέλ είναι 11ος ριμπάουντερ με 709.

Ο Χάνεϊκατ είναι δεύτερος ριμπάουντερ φέτος με 8.1 ανά αγώνα.

Ο Μπράουν είναι πέμπτος σκόρερ με 18.7 πόντους ανά αγώνα.

Νταρουσάφακα-Ούνικς Καζάν (20/01, 19:00, 0-1)

Η Νταρουσάφακα επικράτησε της Ούνικς με 94-87 εκτός έδρας, για την 3η αγωνιστική. Ο Ουαναμέικερ πέτυχε 22 πόντους και ο Άντερσον 18. Ο Λάνγκφορντ σημείωσε 22.

Ο Μπλατ είχε παίκτη τον Λάνγκφορντ το 2011-12 στην Μακάμπι.

Ο Ουίλμπεκιν είναι τρίτος σε κλεψίματα με 1.6 ανά αγώνα και ο Ουαναμέικερ τέταρτος με 1.5.

Ο Λάνγκφορντ είναι ο πρώτος σκόρερ στην Euroleague φέτος με 24 πόντους ανά αγώνα κι είναι πρώτος και στο σύστημα αξιολόγησης με 25.9 βαθμούς.

Ο Παραχούσκι είναι τρίτος σε κοψίματα με 1.5 ανά αγώνα.

Ζαλγκίρις Κάουνας-Ρεάλ Μαδρίτης (20/01, 19:00, 1-14)

Η Ρεάλ νίκησε την Ζαλγκίρις με 96-91 την 11η αγωνιστική, με τον εξαίρετο Ντόντσιτς να μετρά 17 πόντους, ενώ ο Πάνγκος είχε 19.

Ο Λίμα αγωνίζεται ως δανεικός από την Ρεάλ στην Ζαλγκίρις.

Ο Γιανκούνας είναι 8ος σε συμμετοχές στην Euroleague (249). Στην 7η θέση είναι ο Παπαλουκάς (252). Επίσης, είναι δεύτερος σε επιθετικά ριμπάουντ, με 427.

Ο Γιαβτόκας είναι έβδομος σε κοψίματα με 144.

Ο Τόμπκινς έχει 37 σερί εύστοχες βολές.

Ο Γιουλ είναι τρίτος σκόρερ φέτος με 18 πόντους ανά αγώνα και πέμπτος πασέρ με 5.8 ασίστ. Συνολικά είναι στην 6η θέση των πασέρ με 789 ασίστ - ο Πριχιόνι είναι πέμπτος με 804 – και 16ος σκόρερ με 2.237 πόντους.

Ο Ρέγιες είναι πέμπτος σκόρερ με 2.570 πόντους – μπροστά του είναι ο Τεόντοσιτς με 2.593. Επίσης, είναι πρώτος ριμπάουντερ στη διοργάνωση με 1.552.

Ο Ματσιούλις είναι 7ος σε κλεψίματα με 229. Ο Ναβάρο είναι 6ος με 239.

Ολυμπιακός-Μπασκόνια (20/01, 21:00, 19-14)

Την 4η αγωνιστική, ο Ολυμπιακός νίκησε την Μπασκόνια με 95-90 στη Βιτόρια, με τον Μάντζαρη να έχει 17 πόντους και τον Σπανούλη 15 (και 15 ασίστ). Ο Σενγκέλια μέτρησε 20.

Ο Σπανούλης είναι δεύτερος σκόρερ στη διοργάνωση με 3.195 πόντους, δεύτερος πασέρ με 1.055 ασίστ και πρώτος σε βολές με 868.

Ο 34χρονος γκαρντ είναι τρίτος πασέρ φέτος με 6.5 ασίστ ανά αγώνα.

Ο Παπανικολάου θέλει 5 κλεψίματα για να φτάσει τα 100.

Ο Βόιτμαν είναι πέμπτος σε ριμπάουντ με 7.2 ανά αγώνα.

Ο Λάρκιν είναι τέταρτος σε κλεψίματα με 1.5 ανά αγώνα και δεύτερος σε ασίστ με 6.5.